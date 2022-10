Onyx nega aperto de mão a Eduardo Leite após debate no RS

Os ânimos acirrados da campanha de segundo turno no estado já haviam feito com que os dois não se cumprimentassem na chegada do evento

Caue Fonseca

Ao final de um debate realizado nesta sexta-feira (14) na Rádio Gaúcha com candidatos ao Governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL) negou um aperto de mão a Eduardo Leite (PSDB).

O debate ficou marcado pela troca de farpas entre os dois desde a primeira pergunta, quando Leite questionou Onyx sobre o ataque homofóbico feito em seu programa de rádio.

Os ânimos acirrados da campanha de segundo turno no estado já haviam feito com que os dois não se cumprimentassem na chegada do evento. Após o debate, a apresentadora convidou os dois a se cumprimentarem -Onyx tocou o ombro de Leite, mas deu as costas ao tucano, que ficou com a mão estendida.



O tucano perguntou ao adversário se a afirmação de Onyx de que os eleitores “entenderão que terão um governador e uma governadora de verdade” se tratava de uma “insinuação homofóbica velada”.

Onyx respondeu que Leite estava tentando “se vitimizar” e que havia usado a expressão porque, para ele, “a verdade é um valor absoluto.”

Leite declarou ser homossexual em julho do ano passado, em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo.

O placar final do primeiro turno no Rio Grande do Sul teve o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) com 37,5% dos votos, e Leite, com 26,81%.