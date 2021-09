Omar Aziz manda advogado se retirar após ofensa a senador

Um dos defensores de Luciano Hang teria ofendido o senador Rogério Carvalho

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), ordenou que um dos dois advogados que acompanham o empresário Luciano Hang se retire da sessão. A medida veio após o defensor supostamente ter ofendido o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Não se sabe o que o advogado falou ou fez ao senador. Rogério Carvalho, no entanto, ficou irritado e pediu a saída do defensor da sala. Após bate-boca generalizado, Omar Aziz pediu que apenas um dos advogados fique ao lado de Hang durante o depoimento.

Aziz suspendeu a sessão por cinco minutos para que o advogado se retire.

Tensão e tumulto

O depoimento de Hang é, até agora, marcado por tumulto e tensão entre o depoente, o presidente, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) e os senadores. Sumidos há várias sessões, alguns parlamentares que apoiam o governo Bolsonaro fazem questão de estar presentes e geram bate-boca durante a oitiva.

Vestido de terno verde, gravata amarela e máscara com o logo das lojas Havan, Hang, antes de ser inquirido, falou dos feitos enquanto empresário, chegando até a transmitir vídeo institucional de sua empresa, com aval do presidente Omar Aziz (PSD-AM). A medida chamou a atenção dos senadores Fabiano Contaratto (Rede-ES) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Omar Aziz, que iniciou calmo a sessão, se irritou com a “enrolação” de Hang. O empresário se dirige ao presidente e ao relator apenas como “Omar” e “Renan”, respectivamente, o que incomoda os senadores. Aziz recomendou a Renan Calheiros que interrompa o empresário caso ele fique “enrolando muito”.

Assista ao vivo: