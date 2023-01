Oficina gratuita de stencil para crianças no Espaço Cultural Renato Russo

Inscrições já estão abertas com vagas limitadas. Atividades serão realizadas nos dias 9, 10 e 11 de janeiro

Mais uma opção para as férias da garotada. Em janeiro, o Espaço Cultural Renato Russo oferece oficina gratuita de stencil para crianças de 9 a 14 anos. As inscrições já estão abertas e as aulas acontecem nos dias 9, 10 e 11.

Serão três encontros ministrados pelo professor Paulo Roberto, também poeta e grafiteiro de Sobradinho/ DF. Paulo tem 33 anos é graduado em letras- português, dá aulas de grafite e realiza trabalhos artísticos utilizando a técnica do stencil.

O stencil é uma técnica de pintura que utiliza o molde vazado para aplicar desenho em qualquer superfície. Na aula 1, Paulo irá falar um pouco sobre a técnica do stencil, materiais utilizados e o início da produção. Na aula 2, será feita a produção do stencil e recortes, utilizando tesouras, cola, tecido, cartolina e estiletes. No terceiro e último encontro, os alunos irão aplicar a técnica com o uso de tinta spray. O material utilizado deve ser levado por cada participante (confira a lista abaixo).

Cada turma terá o número máximo de 30 participantes e as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de janeiro ou até esgotarem as vagas. Para que as crianças e adolescentes possam frequentar a Oficina, será necessário a entrega do termo de autorização para menor de idade, no primeiro dia de aula. O termo pode ser baixado ao final do formulário de inscrição.

Serviço

Inscrições e mais informações

www.espaçoculturalrenatorusso.com.br ou @espacoculturalrenatorusso

Data: 9, 10 e 11 de janeiro de 2023

Horário: 14h às 18h

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul