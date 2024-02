O mundo político com medo de Bolsonaro

O PL receia que o ato bolsonarista do dia 25 a manifestação acabe descambando para pedidos de intervenção militar, fechamento do STF

A manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista está provocando temores no mundo político. Especialmente em seu próprio partido, o PL. A prisão que sofreu antes do carnaval abalou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Que agora teme que qualquer movimento fora de controle possa agravar ainda mais a sua situação.

O partido receia que no dia 25 a manifestação acabe descambando para pedidos de intervenção militar, fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), prisão de ministros, etc, o que poderia levar a novas condenações por atos antidemocráticos.

Se tal situação respinga no PL, pode atrapalhar os planos eleitorais do partido de eleger mil prefeitos. Com as investigações em curso, políticos hoje avaliam com cautela até que ponto vale ou não a pena colar suas imagens à de Bolsonaro.

Os detalhes desses temores são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.