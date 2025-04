Nunes anuncia pacote com 55 obras ao completar cem dias de gestão

MARIANA ZYLBERKAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta quinta-feira (10), ao completar cem dias do segundo mandato, um pacote com 55 obras em toda capital paulista. Antes do comunicado oficial, a gestão divulgou que seriam 60 intervenções.

Com orçamento previsto de R$ 19 bilhões, o pacote inclui, por exemplo, a extensão da avenida Roberto Marinho até rodovia dos Imigrantes, na zona sul, com projeto aprovado desde 2011.

Ao menos 31 das 55 obras anunciadas nesta quinta constam no Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo 2025-2028, lançado na semana passada, como a construção do túnel Sena Madureira, o prolongamento da avenida Imperador, em São Miguel Paulista, na zona leste, a ponte Pirituba-Lapa, além de 11 piscinões para conter cheias.

Além disso, constam obras já em andamento na cidade, como o corredor BRT Aricanduva, na zona leste, o parque Campo de Marte, VLT do centro e a esplanada Liberdade, futura sede do governo estadual no centro da capital.

“São obras estruturantes que, evidentemente, fazem parte de um contexto de obras que a gente já iniciou, outras que estão em desenvolvimento, e obras que, às vezes, a gente não conseguiu dar andamento por conta de decisões iniciais ou por algumas ações por parte dos órgãos de controle”, disse o prefeito ao ser questionado sobre a repetição de anúncios.

O anúncio de Nunes ocorre uma semana após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fazer o mesmo. Na última quinta, o governador reuniu o secretariado para anunciar 829 novas obras em rodovias no estado.

Entre as intervenções citadas pelo governador durante evento com a presença de prefeitos e apoiadores no Palácio dos Bandeirantes, estão a terceira pista da rodovia dos Imigrantes, o túnel Santos-Guarujá e a alça de acesso ao Rodoanel para Suzano (Grande SP).

A estratégia do prefeito reforça a parceria política com Tarcísio e pode indicar uma eventual dobradinha para 2026, caso o governador se torne candidato à Presidência e Nunes, ao governo do estado.

O mesmo vale para o empenho do prefeito em ações, investimentos e agendas ligadas à segurança pública, atribuição do governo estadual. “Estou no quarto mês desse novo mandato e muito focado em colocar em prática algo que a gente conquistou, um legado que ninguém vai me tirar, que é fazer o ajuste da saúde financeira da cidade”, disse o prefeito, ao negar pretensões para o Palácio dos Bandeirantes em 2026.

Sobre a proximidade do anúncio de Tarcísio na semana passada, Nunes disse se tratar de “gestões com ponto de vista de atuação semelhantes”.

No primeiros cem dias de governo, Nunes acumulou uma agenda por semana com a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e destinou R$ 1,4 bilhão do orçamento para a área.

“Não tinha PSOL naquela época para atrapalhar”, disse o prefeito ao citar Prestes Maia (1896-1965) prefeito de São Paulo em 1938 e autor do livro “Os Melhoramentos de São Paulo”, inspiração para o pacote de obras. É dessa época a construção de algumas das principais vias da capital paulista, como as avenidas Nove de Julho e 23 de Maio.

Sua gestão executou ainda obras de retificação do rio Tietê, que possibilitariam a construção da marginal anos depois. O modelo direcionou a urbanização e os investimentos na cidade.