Nomeação de Maia como coordenador atende a estratégia de Doria de nacionalizar campanha

O tucano sabe que essa pecha, que já perseguiu o partido em eleições passadas, gera resistência em alguns estados

Fábio Zanini

A nomeação do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (RJ) como coordenador do programa de governo atende um desejo de João Doria (PSDB) de “despaulistizar” ao máximo sua campanha.

O tucano sabe que essa pecha, que já perseguiu o partido em eleições passadas, gera resistência em alguns estados, especialmente no Norte e no Nordeste.

No pacote de nacionalização entram ainda o coordenador da campanha, Bruno Araújo (PE), a economista Ana Carla Abrão e o secretário da Fazenda Henrique Meirelles, ambos de Goiás, além do novo líder do partido na Câmara, Adolfo Viana (BA), escolhido com apoio de Doria.