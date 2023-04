No Brasil, chanceler russo defende invasão da Ucrânia e ‘ordem mundial justa’

Ele afirmou ainda que a Rússia quer resolver a situação na Ucrânia de forma duradoura, e não imediata

Ricardo Della Coletta

O chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, defendeu durante visita ao Itamaraty, nesta segunda-feira (17), a invasão da Ucrânia. Citando o atual cenário internacional, disse que a Rússia busca uma ordem mundial justa, correta e baseada no direito internacional.

Lavrov discursou após reunião de trabalho com o chanceler Mauro Vieira, em que agradeceu o que chamou de “contribuição” do Brasil na busca por uma solução no conflito no Leste Europeu -e disse estar levando em consideração posições levantadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele afirmou ainda que a Rússia quer resolver a situação na Ucrânia de forma duradoura, e não imediata. Lavrov discursou em russo e houve tradução simultânea.

O ministro de Vladimir Putin chegou ao Itamaraty pouco antes das 11 horas desta segunda-feira, iniciando uma visita oficial vista com objeções por EUA e Europa. A avaliação de países ocidentais é de que Lula enviou nos últimos dias sinalizações consecutivas que afastam o Brasil da posição de independência que o petista diz adotar e colocam o país alinhado ao discurso de Rússia e China.

Estão na lista as falas de Lula equiparando as responsabilidade dos presidentes da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e da Rússia, Vladimir Putin, pelo início do conflito; a declaração de que os EUA precisam parar de incentivar o conflito no país do Leste Europeu; a recente viagem do assessor internacional Celso Amorim a Moscou e, agora, a passagem de Lavrov por Brasília.

Um dos objetivos do governo Putin é enviar a mensagem de que Moscou não está totalmente isolada internacionalmente. Além do Brasil, ele deve passar nos próximos dias por Venezuela, Cuba e Nicarágua.