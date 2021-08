Não vamos assinar manifesto porque não há pertinência, diz indústria da construção

“Não vamos assinar porque achamos que não tem pertinência. Temos que reduzir a quantidade de gente falando”, diz o presidente da CBIC

Fábio Zanini

FolhaPress

A indústria da construção diz que não vai aderir ao manifesto organizado pela Fiesp em defesa da harmonia entre os Poderes, que desagradou o governo e virou polêmica neste final de semana. “Não vamos assinar porque achamos que não tem essa pertinência nesse momento. É muito óbvio que todos nós queremos paz, segurança. E é por isso que temos que reduzir a quantidade de gente falando”, diz José Carlos Martins, presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), que representa o setor.



Ele afirma que a entidade não quer se envolver politicamente. “Nunca fizemos a favor do Bolsonaro nem vamos fazer contra, a não ser que realmente seja necessário. Nesse momento, não vemos chance nenhuma de ruptura institucional. O que a gente vê é uma briga muito grande entre os Poderes, querendo ocupar espaço”, afirma.



No setor financeiro, a circulação do manifesto levou Banco do Brasil e Caixa a ameaçarem deixar a federação dos bancos Febraban, se a entidade assinasse o documento.