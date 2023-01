Não serão toleradas condutas contra a democracia, diz Pimenta

Ao menos nove caixas de armas letais e não letais e munições que estavam no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foram roubadas

Geovanna Bispo e Vítor Mendonça

[email protected]

Horas após o ataque terrorista na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e logo depois da reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã dessa segunda-feira (09), o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que “não será mais tolerado qualquer tipo de conduta que atente contra a democracia”.

“[Os manifestantes] já foram identificados, já houveram prisões de financiadores e apoiadores desse movimento. Essa é uma demonstração que daremos a sociedade, não será mais tolerado qualquer tipo de conduta que atente contra a democracia, contra o funcionamento das instituições”, disse à jornalistas.

Na tarde de ontem (08), um grupo de vândalos contrários ao governo de Lula invadiram e destruíram a sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Além da destruição dos móveis, equipamentos e obras de arte, ao menos nove caixas de armas letais e não letais e munições que estavam no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foram roubadas.

“A nossa democracia sairá mais fortalecida. O que aconteceu no Brasil é mais grave do que aconteceu no Capitólio, porque nos EUA foi uma invasão ao Poder Legislativo, e aqui nós tivemos invasões na sede de todos os Poderes”, continuou.

Na madrugada de hoje, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias para apurar sua conduta e esforços para evitar e controlar os atos terroristas.