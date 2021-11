‘Não aprendeu nada’, diz Bolsonaro sobre Moro

O chefe do Executivo ainda disse aos apoiadores que “está difícil” escolher um candidato para as eleições de 2022 em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira (11) o discurso do ex-juiz da Operação Lava Jato Sérgio Moro, feito ontem em evento para marcar sua filiação ao Podemos. “Eu assisti porque foi meu ministro. Não aprendeu nada. Um ano e quatro meses não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro”, declarou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada

Abandonando a promessa de nunca entrar na política eleitoral, Moro se filiou ao Podemos com a intenção de disputar a Presidência da República. Em tom de candidato, Moro criticou Bolsonaro, de quem foi ministro da Justiça, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também prometeu uma força-tarefa para combater a pobreza e colocou-se “à disposição” para ajudar o País.

O chefe do Executivo ainda disse aos apoiadores que “está difícil” escolher um candidato para as eleições de 2022 em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. “A gente não vê nome”, afirmou. Bolsonaro deseja lançar como candidato ao governo paulista o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas – que resiste ao convite e prefere ser candidato ao Senado por Goiás.