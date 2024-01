Na agenda imediata de Lula, substituição de Dino e 1 ano do 8/1

No retorno à Presidência neste início de 2024, a substituição do ministro da Justiça, Flávio Dino, é um dos temas de definição imediata com que Lula precisará lidar. O atual titular da Justiça tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em 22 de fevereiro, mas o presidente afirmou no fim do ano passado que ele permanecerá no governo até a primeira semana deste ano para participar da cerimônia de um ano da tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro de 2023, em Brasília

O petista pretende reunir os chefes dos três Poderes e um bom número de governadores para simbolizar o triunfo das instituições democráticas. Mas governadores de oposição devem desfalcar o evento sob alegações de férias, viagem a trabalho e até “falta de convite”.

Há a expectativa de que a Esplanada dos Ministérios passe por mudanças neste ano para corrigir as rotas do governo. Interlocutores de Lula, no entanto, afirmam que uma reforma mais ampla, com mudanças em várias pastas, não deve ocorrer já no início do ano.

A principal troca dever ser feita apenas no Ministério da Justiça.