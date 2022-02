Mulheres se acorrentam para defender que planos de saúde arquem com mais despesas

Os manifestantes defendem que o rol de procedimentos da ANS seja exemplificativo, ou seja, que a lista da agência reguladora funcione apenas como referência

Marcelo Rocha

Brasília, DF

Um grupo de aproximadamente cem pessoas, em sua maioria mulheres, realiza um protesto na tarde desta quarta-feira (23) em frente ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília.

A corte retoma nesta quarta o julgamento que vai definir se as operadoras de planos de saúde podem ser obrigadas a arcar com despesas de procedimentos não incluídos na lista de cobertura obrigatória da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Os manifestantes defendem que o rol de procedimentos da ANS seja exemplificativo, ou seja, que a lista da agência reguladora funcione apenas como referência mínima e que outras obrigações possam ser atendidas pelos planos a partir de solicitação médica.

Apoiada pelos planos de saúde, a tese contrária prevê modelo restritivo, sem a possibilidade da inclusão de terapias ou exames não listados pela agência.

As pessoas que participam do protesto estão enfileiradas em frente ao alambrado que cerca o STJ. Elas se prenderam umas às outras com correntes. Cartazes são exibidos com dizeres como #RolTaxativoMata e #MamatadosConvêniosNão.

“Se o STJ decidir que esse rol é taxativo, você não vai conseguir nem judicializar mais [a necessidade de um procedimento médico”, disse a jornalista Andréa Werner, uma das organizadoras do protesto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Isso vai afetar usuários dos planos de saúde do Brasil inteiro, [que são] milhões de pessoas. E também vai afetar o SUS, porque na medida em que essas pessoas não conseguem mais tratamentos, exames, procedimentos pelos planos, elas vão no SUS. Vão, inclusive, judicializar a União.”