Mudanças no Ministério de Lula: veja como era e como ficou

Após três meses de negociações e pressão do Centrão por emendas e cargos em troca de apoio, o petista cedeu e apresentou uma nova estrutura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou a primeira reforma ministerial do governo. Após quase três meses de negociações e pressão do Centrão por emendas e cargos em troca de apoio, o petista cedeu e apresentou uma nova estrutura para a Esplanada, com uma perda de espaço do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e uma nova diminuição no número de mulheres no primeiro escalão.

Lula demitiu a medalhista olímpica Ana Moser do Ministério do Esporte, dando a pasta para André Fufuca (PP-MA), líder da bancada do PP na Câmara. O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) foi destituído do cargo de ministro dos Portos e Aeroportos, que agora será chefiado por Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). França deve ser realocado no Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa, que ainda não foi criado.

Com a saída de Ana Moser e de Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que deixou a pasta do Turismo em julho após conflitos com o União Brasil – o governo passa a ter 9 ministras, a mesma quantidade de quando Dilma Rousseff (PT) assumiu a Presidência em 2011. O número é menor do que aquele que Lula assumiu em janeiro. Na época, o petista havia batido o recorde de participação feminina na Esplanada dos Ministérios com 11 nomes.

Desde o início do mandato, Lula dispôs as pastas de forma a abranger o máximo de partidos aliados que conseguia. Na época, além dos aliados da campanha eleitoral, o petista conseguiu agregar também o União Brasil, MDB e PSD, totalizando 10 siglas diferentes. A aliança, entretanto, não foi o suficiente para o governo ter seus interesses sustentados nas votações no Congresso Nacional. Agora com a mudança ministerial e a entrada do Centrão, há 11 partidos representados na Esplanada, além do PT.

A reforma ministerial é vista como passo fundamental para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), destrave pautas importantes para o Executivo para votação na Casa.

Confira a nova disposição da Esplanada por partido:

PT: 10 ministérios

Casa Civil: Ministro Rui Costa

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: Ministro Wellington Dias

Secretaria-Geral da Presidência: Ministro Márcio Macêdo

Secretaria de Comunicação Social: Ministro: Paulo Pimenta

Ministério da Fazenda: Ministro Fernando Haddad

Ministério da Educação: Ministro Camilo Santana

Ministério do Desenvolvimento Agrário: Ministro Paulo Teixeira

Ministério do Trabalho e Emprego: Ministro Luiz Marinho

Ministério das Relações Institucionais: Ministro Alexandre Padilha

Ministério das Mulheres: Ministra Cida Gonçalves

União Brasil: 3 ministérios

Ministério do Desenvolvimento Regional: Ministro Waldez Góes

Ministério das Comunicações: Ministro Juscelino Filho

Ministério do Turismo: Ministro Celso Sabino

MDB: 3 ministérios

Ministério das Cidades: Ministro Jader Filho

Ministério dos Transportes: Ministro Renan Filho

Ministério do Planejamento: Ministra Simone Tebet

PSD: 3 ministérios

Ministério da Pesca: Ministro André de Paula

Ministério de Minas e Energia: Ministro Alexandre Silveira

Ministério da Agricultura: Ministro Carlos Fávaro

PSB: 3 ministérios

Ministério do Desenvolvimento e Indústria: Ministro Geraldo Alckmin

Ministério da Justiça: Ministro Flávio Dino

Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa (será criado): Ministro Márcio França

PDT: 1 ministério

Ministério da Previdência Social: Ministro Carlos Lupi

PSOL: 1 ministério

Ministério dos Povos Indígenas: Ministra Sonia Guajajara

PTB: 1 ministério

Ministério da Defesa: Ministro José Múcio Monteiro

PCdoB: 1 ministério

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: Ministra Luciana Santos

REDE: 1 ministério

Ministério do Meio Ambiente: Ministra Marina Silva

PP: 1 ministério

Ministério do Esporte: Ministro André Fufuca

Republicanos: 1 ministério

Ministério dos Portos e Aeroportos: Ministro Silvio Costa Filho

Sem partido: 6 ministérios

