MTST protesta e pede a prisão de Bolsonaro em dez capitais

O movimento social instalou faixas com os dizeres “Bolsonaro na prisão. Pelas joias e pelos 700 mil mortos [da pandemia de Covid-19]”

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) promove nesta segunda-feira (18) um protesto em dez capitais brasileiras em que pede a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O movimento social instalou faixas com os dizeres “Bolsonaro na prisão. Pelas joias e pelos 700 mil mortos [da pandemia de Covid-19]” em pontos das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Acre, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Pará e Roraima.

“O povo mais vulnerável desse país sabe o quanto a política bolsonarista piorou a vida da gente. Agora, as denúncias mostram que além de não cuidar do país, Bolsonaro estava preocupado em cometer uma gama de crimes. Não pode ficar impune!”, afirma a coordenadora nacional do movimento, Debora Lima.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o ex-presidente pode ser envolvido em crimes com penas altas considerando os episódios em que o tenente-coronel Mauro Cid está sob investigação, caso ele forneça elementos em sua delação premiada que impliquem o ex-mandatário. Algumas delas poderiam resultar, inclusive, em prisão.

O enquadramento das condutas ainda pode ser alterado ao longo da apuração, assim como haver a conclusão de que não houve crime.

Para que Cid ou Bolsonaro eventualmente se tornem réus, é preciso oferecimento de denúncia pelo Ministério Público -o que não ocorreu- e que a mesma seja recebida pelo Judiciário.