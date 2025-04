MST faz invasões; ministério fala em reforma agrária ‘radical’

Porto Alegre, 07 – O Movimento dos Sem Terra (MST) invadiu 11 propriedades entre sábado, 5, e a noite do último domingo, 6, no chamado “Abril Vermelho”. As áreas invadidas ficam em Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

O MST considera as políticas para a reforma agrária em andamento como “aquém” do necessário e quer pressionar o governo federal por mais velocidade no assentamento de famílias. O movimento cobra o assentamento de 100 mil famílias.

No sábado, 5, durante inauguração do Assentamento Egídio Brunetto I, em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o governo Lula deve terminar o mandato com 60 mil famílias assentadas. “Estamos falando de uma retomada radical da reforma agrária”, afirmou a secretária executiva da pasta, Fernanda Machiavelli.

Estadao Conteúdo