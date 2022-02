MPF é contra progressão do regime prisional de Marcos Valério

O publicitário está em prisão domiciliar desde março de 2020 em função da pandemia da covid-19

O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, encaminhou um parecer desfavorável ao caso de Marcos Valério, empresário condenado a quase 40 anos no Mensalão. A opinião do magistrado é sobre um pedido de progressão de regime (do semiaberto para o aberto) encaminhado por Valério. A manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 17.

O publicitário está em prisão domiciliar desde março de 2020 em função da pandemia da covid-19. A prisão domiciliar foi autorizada em março de 2020, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ele está preso desde 2013.

Para o vice-PGR, a decisão liminar do TJMG deve ser revogada, e a mudança de regime não deve ser atendida, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos previstos na legislação.

Sobre a prisão domiciliar, o magistrado argumenta que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não autoriza que o direito seja concedido, durante a pandemia, a condenados por crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro – o que é o caso de Marcos Valério.

No parecer, o vice-PGR confirma que apesar de Valério atender ao critério objetivo para a progressão de regime: cumprimento de ao menos 1/6 da pena no regime fechado. O critério subjetivo (bom comportamento) e o pagamento da multa, não foram identificados.

A comprovação de bom comportamento deve ser feita pelo diretor do estabelecimento prisional, o que não é possível no momento, já que o empresário está cumprindo pena em casa. Por isso, a avaliação desse quesito, segundo Jacques, deve ser feita pelo STF com base nas informações do juiz de primeira instância.

O magistrado entende ainda que, em casos de crime contra a Administração Pública, a progressão de regime é diretamente ligada à reparação do dano causado ou à devolução do dinheiro obtido ilegalmente, com o acréscimo de juros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MPF aponta que não houve qualquer pagamento da pena de multa imposta pelo STF. Além disso, não foi comprovado nos autos que o réu não tem condições econômicas de arcar com a sanção financeira. Isso foi informado pelo Juízo de primeiro grau e reconhecido pelo próprio réu.

Por fim, Jacques destaca que foi o STF quem firmou a orientação de que o não pagamento da pena de multa aplicada ao condenado impede a progressão de regime.

“O Ministério Público Federal entende que o pleito de cumprimento da pena em regime aberto não deve ser deferido sem que aportem ao Supremo Tribunal Federal informações atualizadas do processo de execução fiscal que comprovem o pagamento da sanção pecuniária fixada ou que o apenado promova o pagamento devido”, sustenta.