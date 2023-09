MP-RS denuncia Jean Wyllys por homofobia contra Eduardo Leite

Na peça, o MP diz que Wyllys injuriou Leite “ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, em razão de sua orientação sexual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou na quinta-feira (14) o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) pelo crime de injúria contra o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB) em uma discussão nas redes sociais sobre as escolas cívico-militares.

Na peça, o MP diz que Wyllys injuriou Leite “ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, em razão de sua orientação sexual”. A promotora de Justiça Claudia Lenz Rosa afirmou que ao dirigir a crítica a atributos pessoais do governador, “o denunciado extrapolou a liberdade de expressão e atingiu deliberadamente e com animus injuriandi [intenção de injuriar], a honra subjetiva da vítima”.

O ex-deputado disse nas redes sociais não ter “tempo para mau-caratismo” ao ser questionado sobre a denúncia, afirmando ainda que a litigância é usada pelo governador como uma cortina de fumaça para os desastres causados pelo ciclone que passou pelo estado e já deixou 47 mortos.

Wyllys comentou que os cidadãos do estado poderiam ter sofrido menos com os impactos do episódio se “contassem com um governo que se importasse de verdade com os alertas emitidos por cientistas”, escreveu Wyllys, declarando prestar “solidariedade” aos gaúchos.

“Deixe o governador usar essa litigância de má-fé para levantar cortina de fumaça, junto com o MP, para esconder a sua incompetência no que diz respeito à proteção dos gaúchos em relação à crise climática. (…) Eu, de minha parte, desejo o melhor para os gaúchos e acho que, no momento, eles precisam de todo apoio e solidariedade.”

A promotora atendeu pedido protocolado por Leite após discussão no Twitter. O ex-deputado chamou o governador gaúcho de “gay com homofobia internalizada” ao criticá-lo após anúncio de que ele manteria o sistema de ensino cívico-militar no Rio Grande do Sul, contrariando o MEC (Ministério da Educação).

O governador rebateu a mensagem de Wyllys nas redes sociais. “Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wyllys, eu lamento a sua ignorância” afirmou.