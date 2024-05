MP faz ação no Alto Tietê contra agiotas do PCC que cobravam até 300% de juros

São Paulo, 10 – O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Militar deflagraram na terça-feira, dia 7, a Operação Khalifa para prender integrantes do PCC ligados a uma rede de agiotagem instalada na capital paulista e na região do Alto Tietê.

Agentes cumpriram 11 mandados de prisão temporária e vasculham 17 endereços nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Arujá, Suzano, Poá, Santa Isabel e São José dos Campos. Durante as diligências foram apreendidos valores em espécie, além de armamento pesado, inclusive uma submetralhadora.

De acordo com a Promotoria, os alvos da operação fechavam com terceiros empréstimos com juros de até 300% ao mês. Quando o valor não era quitado, ameaçavam e extorquiam o devedor. O nome da Operação, Khalifa, faz referência a um edifício localizado em Dubai, Burj Khalifa, e às viagens internacionais “com ostentação” que os investigados fizeram e postaram nas redes sociais.

Estadão Conteúdo