Mourão bloqueia perfil que o apelidou de ‘paquita da ditadura’ e viraliza na web

O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos) rendeu memes e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter após bloquear um perfil que o apelidou de “paquita da ditadura”.

O internauta Jakson Lenon postou uma montagem de Mourão vestido de paquita e um trecho da música da paquitas de Xuxa Meneghel. “É tão bom, bom, bom, bom/ Quem quer pão, pão, pão, pão/ Bom estar contigo na televisão.”

Uma internauta identificada na rede social como enfermeira Luana zombou do vice-presidente. “General Mourão se irrita de ser chamado de ‘paquita da ditadura’ está bloqueado todo mundo. Entenderam né, não chame ele de paquita da ditadura! Deixe sua risada.”

“Sério que o Mourão não quer ser chamado de paquita da ditadura?”, questionou uma usuária da rede social, identificada como Helô. “Vou lá no Twitter do General Mourão chamá-lo de paquita da ditadura pra ser bloqueada também, depois vou adicionar no meu lattes”, zombou o perfil Élfica Tolkienista.