Moro discursa no Senado e diz que plano para assassinar autoridades revela ousadia assustadora

Sergio Moro afirmou que o plano da facção criminosa PCC contra ele e outras autoridades revela “ousadia assustador

Thaís Oliveira

Brasília, DF

O senador e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro (União Brasil-PR), afirmou nesta quarta-feira, 22, que o plano da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) contra ele e outras autoridades revela “ousadia assustadora”, ressaltando a necessidade de enfrentar o crime organizado.



“Eu fico alarmado com essa escalada do crime organizado que estamos vendo no país. Estamos assistindo, atônitos, esses ataques à população civil no Rio Grande do Norte. Os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora”, disse, em discurso na tribuna do Senado.



“Desconheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra o promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República”, completou.