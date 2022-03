Moro desconversa sobre cassação de Arthur do Val e vê relação forte com MBL

O ex-ministro também desconversou sobre uma possível cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (sem partido)

Bruno B. Soraggi

São Paulo, SP

O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) afirmou nesta segunda-feira (14) que a relação dele com o MBL (Movimento Brasil Livre) “continua firme e forte”.

O ex-ministro também desconversou sobre uma possível cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (sem partido). “Essa é uma conversa da Assembleia Legislativa de São Paulo”, disse Moro à reportagem. “Eu já dei a minha opinião sobre esse assunto”.

“Uma coisa [o caso de Arthur do Val] não se confunde com outra [a aliança com o MBL]”, afirmou após um evento em São Paulo.

“[A parceria] continua firme e forte. Estamos trabalhando para construir a candidatura. Estamos em fase de pré-campanha. Nada mudou. A avenida da construção de uma candidatura alternativa a esses extremos Lula e Bolsonaro permanece.”

O também ex-juiz da Lava Jato se aliou ao MBL para alavancar a sua candidatura ao Planalto. O grupo tinha Arthur do Val, o Mamãe Falei, entre os seus integrantes mais ativos. Mas ele se afastou do grupo depois da crise gerada pelos áudios em que o deputado diz que mulheres ucranianas são “fáceis” porque são pobres.

Moro apoiava a candidatura de do Val ao Governo de SP pelo Podemos, que serviria de palanque para o presidenciável. O deputado apoiava o ex-ministro para presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas Moro abandonou do Val assim que os áudios vazaram, passando a repudiar publicamente as falas do paulistano. Do Val abdicou da candidatura ao governo paulista e também se desfiliou do Podemos.

Do Val é alvo de 21 representações que pedem a cassação de seu mandato no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. O órgão reuniu todas elas em um único processo, iniciado na semana passada. Agora, o deputado tem até quinta-feira para apresentar uma defesa prévia. O grupo se reúne novamente na sexta (18).