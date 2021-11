Moro confirma filiação ao Podemos e ato no DF

Partido fará ato no próximo dia 10, em Brasília-DF, para marcar a chegada do ex-ministro do governo Bolsonaro

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro confirmou, na terça-feira (2), que se filiará ao Podemos. O partido fará, no próximo dia 10, um ato para a filiação. Moro divulgou o flyer de convite para o ato, que ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF. Na legenda, o ex-juiz limitou-se a escrever: "Um Brasil justo para todos." O político confirmou apenas a filiação, mas não fez menção sobre uma possível candidatura à Presidência. No ano passado, Moro chegou a falar que não seria candidato e que pretendia se mudar para os Estados Unidos. A mudança ocorreu, mas o ex-juiz voltou recentemente para o Brasil, indicando que pode ter mudado de ideia. Um Brasil justo para todos pic.twitter.com/7I0tEee4C0 — Sergio Moro (@SF_Moro) November 2, 2021 Moro é um dos nomes especulados como a "terceira via" — um candidato que faça frente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera pesquisas de intenção de voto, e ao presidente Jair Bolsonaro, suposto segundo colocado na corrida presidencial. O ex-juiz tem se reunido com ex-ministros do governo Bolsonaro para possivelmente articular alianças para uma candidatura. Estas reuniões têm como membros Luiz Henrique Mandetta (ex-ministro da Saúde), General Santos Cruz (ex-ministro da Secretaria de Governo) e João Amoedo (candidato à Presidência em 2018).