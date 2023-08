Moraes se reúne advogado de Mauro Cid no STF

No STF, é praxe os ministros receberem os advogados das causas e as partes evolvidas para tratar sobre os processos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se reuniu, nesta quinta-feira (24), com o advogado de defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid.

O encontro de Cesar Bitencourt com o ministro durou cerca de dez ministros. O teor da conversa não foi divulgado. A audiência foi solicitada pelo advogado.

Moraes é relator de investigações que envolvem Cid, entre elas, as supostas fraudes nos cartões de vacina de Bolsonaro e o caso das vendas de joias recebidas como presentes oficiais em viagens internacionais do ex-presidente.

No STF, é praxe os ministros receberem os advogados das causas e as partes evolvidas para tratar sobre os processos.

Mais cedo, Mauro Cid ficou em silêncio durante depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

As informações são da Agência Brasil