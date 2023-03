Moraes libera mais 44 golpistas presos por ato antidemocrático

Entre ontem e hoje, o ministro determinou a liberação de 52 golpistas. Ao todo, 655 pessoas responderão às ações em liberdade

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira (02), a soltura de mais 44 pessoas presas por envolvimento no ato antidemocrático ocorrido no dia 8 de janeiro.

Entre ontem e hoje, o ministro determinou a liberação de 52 golpistas. Ao todo, 655 pessoas responderão às ações em liberdade.

Ainda que liberados, os acusados devem cumprir algumas medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana e uso da tornozeleira eletrônica. Os passaportes dos presos ainda foram cancelados e o porte de arma de fogo suspensos.

Para soltá-los, Moraes considerou que essas pessoas não foram financiadoras ou executoras principais do ato.

No dia 8 de janeiro, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do STF e do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Veja a lista de nomes dos soltos:

Nelci Seibert Preussler

Mauricio Donizeti da Silva

Matheus Silva Faria De Oliveira

Maria Elena Lourenço Passos

Marcos Donizete Freitas

Marco Aurelio Gonçalves Pedroso

Marcia Auxiliadora Ribeiro Da Silva Rodolfo

Manoel Ferreira Dos Santos

Luciana Rosa Di Palma

Laudio Mateus Nimmer

Julaia Peres Mazzega

Eliete Nunes

Edineia Fátima Da Silva Sérgio

Duarte Irias Franco Queiroz

Dirlei Ricardo De Medeiros

Diego Fabio Dallabona

Daniel Rodrigues Machado

Daniel Ferreira Da Silva

Claudemir Aparecido Barbosa Martins

Andineia Martins

Ana Maria Anja Cardoso

Ana Dantas

Alessandra Malvina Da Trindade Michels

Adriana Salvador Plácido

Alexandre Da Costa Oliveira,

Agenor Pisetta

Adilson Damazio De Oliveira

Maxwell Guedes De Araujo

Marina Camila Guedes Moreira

Jucelia Barbosa Araujo

Joseilton Alves De Lima

José Edson Ferreira

John Lennon Martins Medeiros

João Pedro Dos Santos

Hugo Kenji Prado

Helio De Souza Matos

Gibrail Pereira De Souza

Geraldo Aparecido De Oliveira

Francismar Vieira Bezerra Da Cruz

Andrea Alves Bernardo Ronchi

Amauri Silva

Alexandre Felix De Lima

Alan Victor Chaves Pedroso

Adelir Zoz