Moraes descarta estender horário de votação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, descartou estender o horário de votação devido às operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o dia. “Não haverá nada de adiamento da votação, a votação termina às 17h como programado, sem nenhum problema”, afirmou em coletiva de imprensa.

Mais cedo, Moraes havia convocado o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, para explicar as operações nas rodovias estaduais. Em reunião, Vasques afirmou que nenhuma das operações impediu que os eleitores votassem.

“As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da PRF […], realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com pneu careca, com farol quebrado, sem condições de rodas era abordado, e era feita a autuação”, continuou Moraes.

Ainda assim, o ministro pediu que, mesmo as ações baseadas no Código de Trânsito Brasileiro, devem ser suspensas. As operações descumpriam orientação do TSE exatamente sobre a realização.