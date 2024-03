Nesta sexta-feira (15), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tirou sigilo de 27 depoimentos em inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga uma suposta tentativa de golpe de estado durante as eleições presidenciais de 2022.

A medida faz com que se tornem públicos depoimentos como o do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Defesa, Braga Netto. Entre outros, estão figuras importantes nas investigações, como ministros e também militares do alto escalão.

Moraes diz que a decisão foi tomada “diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas sobre os depoimentos prestados à autoridade policial”.

Entre esses depoimentos está o de Freire Gomes, ex-comandante do Exército que revelou que houveram reuniões para tratar de minuta do golpe.

Confira os depoimentos que se tornarão públicos:

-Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República;

–Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022;

-Valdemar Costa Neto, presidente do PL – partido pelo qual Bolsonaro disputou a reeleição;

-Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Bolsonaro;

-Carlos Almeida Baptista Junior, ex-comandante da Aeronáutica;

-Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

-Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército;

-Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro;

–General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa;

-Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro;

-Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro apontado como membro do chamado “gabinete do ódio”;

-General Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;

-Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro;