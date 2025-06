Moraes derruba perfil fake e conta de familiares de Zambelli

CÉZAR FEITOZA

FOLHAPRESS



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), incluiu na lista de perfis a serem bloqueados uma conta fake com o sobrenome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e duas contas associadas a familiares da parlamentar.

Um dos perfis no X (antigo Twitter) alvos de bloqueio foi criado nesta semana. A conta tem somente uma publicação: um vídeo de sexo explícito. O perfil tem um seguidor e segue outras duas contas -uma delas, a da mãe de Zambelli.

Outra conta no X que deve ser derrubada é a de Rita Zambelli, mãe da deputada. Carla disse na terça-feira (3) que atribuiu à mãe a responsabilidade de cuidar de suas redes sociais no período em que estiver fora do Brasil.

A conta de Rita está desde terça com os dados bancários de Carla fixados no topo de sua página, como forma de arrecadar recursos para manter a deputada federal fora do Brasil.

João Hélio, filho da parlamentar, também deve perder a conta no Instagram. Carla Zambelli reclamou, em nota, dos bloqueios das contas de seus familiares.

“Denunciarei esse abuso, essa perseguição e essa escalada autoritária em todos os fóruns internacionais possíveis. O mundo precisa saber que, no Brasil, ministros do Supremo agem como imperadores, atropelando leis, calando vozes, destruindo famílias”, disse.

Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira (4) a prisão preventiva de Carla Zambelli. Segundo o ministro, ela saiu do Brasil para evitar que cumpra a pena de dez anos de prisão determinada pela Primeira Turma do STF no mês passado.

A decisão lista 11 perfis a serem bloqueados nas redes sociais Gettr, Meta, Linkedin, Tik Tok, X, Telegram e YouTube em um prazo de duas horas. As primeiras plataformas a cumprirem a ordem foram o Youtube, o Linkedin e o Tik Tok.