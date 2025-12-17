Momento atual exige pragmatismo, diz Lula a seus ministros

Em reunião ministerial nesta quarta-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o momento atual exige profissionalismo e pragmatismo de sua equipe Citando as eleições, o presidente afirmou que a disputa do ano que vem será contra um adversário que não teria “o mesmo perfil de compromisso com a sociedade”. “Qual é o perfil de um dos possíveis candidatos, e outros que não são candidatos ainda, tem? O povo vai voltar a ser invisível, porque essa gente não enxerga o povo”, declarou.

“O momento que nós estamos vivendo exige que sejamos mais profissionais e mais pragmáticos. Até hoje não conversei com vocês sobre política. Um monte de vocês eu nem conhecia, ou conhecia de jornal. Quando trago alguém para ser meu parceiro, estabeleço relação de confiança”, afirmou o presidente na reunião com os ministros na Granja do Torto.

Lula convocou ainda seus ministros para participarem de um ato simbólico relativo ao 8 de janeiro. Isso seria uma forma de contrapor o compromisso com a democracia que seu governo tem em relação aos seus adversários.

Estadão Conteúdo