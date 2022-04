Ministro do TCU rebate Guedes e diz que Corte nunca se curvou ante ‘pressões exógenas’

Guedes se referia às notícias de que o ex-presidente Lula teria supostamente ligado para o ministro para falar sobre a estatal

Mônica Bergamo

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo diz, em resposta às falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que nenhum candidato pode ligar para ministro da Corte para tentar para tentar paralisar o processo de privatização da Eletrobras, que conhece as “pressões exógenas e poderosas sobre a Corte, que nunca se curvou ante essas ações”.

O chefe da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro se referia às notícias de que o ex-presidente Lula teria supostamente ligado para o ministro para falar sobre a estatal. “Nós tivemos um presidente eleito, com um programa de governo, 60 milhões de votos. Não pode um candidato, na última hora, ficar ligando, como se diz que liga, não sei se é verdade. Tomara que não seja”, afirmou Guedes na última quarta-feira (13).

À coluna, Vital do Rêgo diz que, “no TCU, temos o hábito de julgar gestores que abandonam um planejamento mínimo para fabricar situações emergenciais que dispensam a lei de licitações e as regras concorrenciais, e invariavelmente atentam contra os cofres públicos”.