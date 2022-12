Ministro de Bolsonaro critica humorista da Globo por desejar piada com Luciano Hang

Paulo Vieira, 30, fez uma piada com Hang durante o programa Melhores do Ano do “Domingão” (TV Globo) e foi aplaudido pelo público

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) usou a sua conta no Twitter para defender o empresário Luciano Hang, 60 anos, dono das lojas Havan, que foi tema de uma piada de um humorista da TV Globo. “Que humor é esse que acha engraçada a morte de um criador de empregos e tem empatia com personagens de ficção e nenhuma com um ser humano? E tudo isso com o silêncio de enxofre dos que se dizem “do bem”. Vergonha alheia”, escreveu Nogueira. Paulo Vieira, 30, fez uma piada com Hang durante o programa Melhores do Ano do “Domingão” (TV Globo) e foi aplaudido pelo público. “Chorei quando o Velho do Rio (personagem de “Pantanal) morreu. Eu fiquei revoltado. Que Deus é esse que leva o Velho do Rio e deixa o ‘Veio’ da Havan?”, questionou o humorista.