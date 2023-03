Ministro da Agricultura chama membros do MST de ‘desordeiros’

Durante a posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, Fávaro disse que essa posição foi avalizada pelo presidente Lula

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta terça-feira, 7, que o governo repudia invasões de terras produtivas e chamou membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de “desordeiros”. Durante a posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Fávaro disse que essa posição foi avalizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quero deixar a principal mensagem de hoje, que vem avalizada pelo presidente Lula. Nós vamos cuidar da reforma agrária, junto com o ministro Paulo Teixeira (do Desenvolvimento Agrário), junto com todos os ministérios do presidente Lula”, declarou o ministro. Ele defendeu que a lei seja cumprida e que o direito de propriedade seja respeitado.

“Se não fomos intransigentes com as invasões do Congresso Nacional, não seremos intransigentes e vamos repudiar invasão de terra produtiva. Não é possível que conquistas de tantos anos possam ficar fragilizadas por movimentos de desordeiros”, emendou Fávaro. Nesse momento, o ministro foi aplaudido pelos presentes.

Ao ressaltar que as eleições acabaram, Fávaro disse ainda que o governo está pronto para o diálogo e para construir pontes com o agronegócio. O evento, realizado em um hotel em Brasília, marcou a posse do deputado Pedro Lupion (Progressistas-PR) como presidente da FPA.

Estadão Conteúdo