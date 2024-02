Ministra Luciana Santos ressalta que Carnaval é também momento de ‘abstrair da política’

E x-prefeita da cidade por dois mandatos (de 2000 a 2008), a ministra estava curtindo os blocos pelas ladeiras, tirando fotos com foliões e conversando com quem passasse

VALENTINE HEROLD

OLINDA, PE (FOLHAPRESS)

A poucas horas de voltar a Brasília (DF) e iniciar os preparativos para a viagem à África com o presidente Lula (PT), a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos (PCdoB), esteve neste domingo (11) em Olinda. Ex-prefeita da cidade por dois mandatos (de 2000 a 2008), a ministra estava curtindo os blocos pelas ladeiras, tirando fotos com foliões e conversando com quem passasse.

“O Carnaval de Pernambuco é singular. Tem muita tradição e sua riqueza está no fato dele carregar a história das pessoas. O caboclo de lança e sua relação com os cortadores de cana, os papangus de Bezerros, explosão de cores e alegria. É uma diversidade enorme”, disse.

Sobre as manifestações políticas que sempre marcam os festejos de momo, Santos pontua que Carnaval é momento também para “brincar e abstrair um pouco da política”.