Ministra do Turismo afirma que sua saída ainda não foi discutida

A ministra do Transporte, Ana Moser afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sua saída do ministério ainda não foi discutida e se mantém na mídia.

“Isso está acima da nossa posição. Nossa posição é seguir as missões dadas e o objetivo que se tem. O esporte tem uma luta a ser construída, tem uma política nacional para ser construída. Essa é a expectativa do presidente Lula desde o início. Isso tá muito mais na imprensa que no nosso dia-a-dia”, disse.

No mês passado, a direção nacional do partido União Brasil anunciou o desejo de reavaliar as indicações da legenda para cargos do primeiro escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O União Brasil, partido com uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados (59 parlamentares), indicou, durante o processo de montagem do governo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que está em um embate de saída da cadeira em meio a divergências internas. A indicação do partido para a sucessão no Ministério do Turismo é o deputado Celso Sabino, do Pará.

Além de Daniela, o partido indicou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, próximo ao senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que veio da base do partido na Câmara. As informações são da Agência Brasil.