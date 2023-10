Ministérios com indicação pessoal de Lula têm 3 homens para cada mulher

Nesta sexta-feira, Lula afirmou que não poder fazer nada quanto à falta de ministras e presidentes mulheres nos cargos

Apesar de ter lamentado nesta sexta-feira (27) a falta de mulheres no governo e ter responsabilizado os partidos políticos por um primeiro escalão majoritariamente masculino, Lula (PT) indicou três homens para cada mulher em sua cota pessoal de ministros –aqueles sem filiação partidária.

Dos 38 ministérios, 9 deles são ocupados sem indicação partidária. Somente 3 deles, porém, foram entregues para mulheres pelo presidente da República. São elas Nísia Trindade (Saúde), Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, Lula afirmou que não poder fazer nada quanto à falta de ministras e presidentes mulheres nos cargos. A declaração ocorreu um dia após demitir a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.

“Eu lamento, porque o que eu quero fortalecer no governo é passar a ideia de que a mulher veio para a política para ficar”, disse. “Quando um partido político tem que indicar uma pessoa e não tem mulher, eu não posso fazer nada”, concluiu o mandatário.

Antes, Lula já havia demitido as então ministras do Turismo, Daniela Carneiro, e do Esporte, Ana Moser.

No início do ano, o time do presidente escalado para a Esplanada tinha 11 ministras em 37 pastas. Agora, elas são 9 na Esplanada, com 38 ministérios.

Veja quantas mulheres há para cada partido representado nos ministérios do governo Lula:

PT: 11 ministros, 9 homens e 2 mulheres

Fernando Haddad – Ministério da Fazenda

Rui Costa – Casa Civil

Alexandre Padilha – Secretaria de Relações Institucionais

Márcio Macedo – Secretaria-Geral da Presidência da República

Camilo Santana – Ministério da Educação

Wellington Dias – Ministério do Desenvolvimento Social

Luiz Marinho – Ministério do Trabalho

Paulo Pimenta – Secretaria de Comunicação

Paulo Teixeira – Ministério do Desenvolvimento Agrário

Esther Dweck – Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Cida Gonçalves – Ministério das Mulheres

Cota pessoal de Lula: 9 ministros, 6 homens e 3 mulheres

José Múcio Monteiro – Ministério da Defesa

Mauro Vieira – Ministério das Relações Exteriores

Jorge Messias – Advocacia-Geral da União

Nísia Trindade – Ministério da Saúde

Margareth Menezes – Ministério da Cultura

Anielle Franco – Ministério da Igualdade Racial

Silvio Almeida – Ministério dos Direitos Humanos

Vinícius Carvalho – Controladoria-Geral da União

Marcos Antonio Amaro – Gabinete de Segurança Institucional

PSB: 3 ministros, todos homens

Flávio Dino – Ministério da Justiça

Márcio França – Ministério da Micro e Pequena Empresa

Geraldo Alckmin – Ministério da Indústria e Comércio

PSD: 3 ministros, todos homens

Alexandre Silveira – Ministério de Minas e Energia

Carlos Fávaro – Ministério da Agricultura

André de Paula – Ministério da Pesca

União Brasil: 3 ministros, todos homens

Waldez Góes – Ministério da Integração

Juscelino Filho – Ministério das Comunicações

Celso Sabino – Ministério do Turismo

MDB: 3 ministros, 2 homens e 1 mulher

Renan Filho – Ministério dos Transportes

Jader Filho – Ministério das Cidades

Simone Tebet – Ministério do Planejamento

Outros partidos: 6 ministros, 3 homens e 3 mulheres

Luciana Santos (PC do B) – Ministério da Ciência e Tecnologia

Carlos Lupi (PDT) – Ministério da Previdência

Marina Silva (Rede) – Ministério do Meio Ambiente

Sônia Guajajara (PSOL) – Ministério dos Povos Originários

André Fufuca (PP) – Ministério do Esporte

Silvio Costa Filho (Republicanos) – Ministério dos Portos e Aeroportos