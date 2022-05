Ministério da Saúde libera R$ 14 milhões para digitalização de UBS’s

A ideia é ampliar os atendimentos à distância e implementar as ferramentas necessárias, como prontuário eletrônico e conexão à internet

O Ministério da Saúde irá liberar R$ 14,8 milhões para Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) ampliarem a digitalização e informatização dos serviços. Os recursos do programa UBS Digital vão para áreas remotas em 326 municípios do país.

A ideia é ampliar os atendimentos à distância e implementar as ferramentas necessárias, como prontuário eletrônico e conexão à internet. Especialistas afirmam, no entanto, que o desafio para a digitalização do Sistema Único de Saúde (SUS) está mais relacionado a dificuldades operacionais do que a recursos financeiros.

Os recursos serão anunciados na próxima quinta-feira, quando o ministro Marcelo Queiroga assina portaria regulamentando a telemedicina. O atendimento à distância foi autorizado excepcionalmente durante a pandemia do coronavírus e, com o decreto que pôs fim à situação do estado de emergência em saúde pública, esse tipo de consulta estava em um limbo legal.

Queiroga tem se mostrado entusiasmado com a regulamentação e quer deixar a telemedicina como um dos legados da sua gestão. Ele quer apostar na tecnologia e tem dito a auxiliares que é preciso aliar o profissional com o tecnológico para melhor atender a população.



O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convidado a participar do evento, mas ainda não confirmou presença.