Ministério da Saúde anuncia novas tecnologias contra a tuberculose no Brasil

No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o Ministério da Saúde apresentou dados atualizados relacionados à doença no Brasil, e lançou a Campanha Nacional de Combate à Tuberculose, nesta quinta-feira (24). A Pasta anunciou novas tecnologias disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de março, a população contará com a Detecção da infecção latente pela tuberculose, enquanto que o diagnóstico inicial rápido de Tuberculose para pacientes, incluindo os com HIV, estarão disponíveis no segundo semestre de 2022. Foi anunciado também, para o dia 29 deste mês, o lançamento do boletim da tuberculose no país Seminário “Tuberculose e Determinação Social: Enfrentando os custos catastróficos para o fim da doença”.