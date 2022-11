Michelle comemora 15 anos de casada com Bolsonaro: ‘Te amo, príncipe!’

Diferente do chefe do Executivo, Michelle tem se mantido ativa nas redes sociais desde o resultado do segundo turno

A primeira-dama Michelle Bolsonaro comemorou na segunda-feira, 28, o casamento de 15 anos com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Em uma rede social, Michelle postou uma foto beijando o chefe do Executivo com uma declaração de amor: “15 anos ao seu lado. Te amo, príncipe!”

Diferente do chefe do Executivo, Michelle tem se mantido ativa nas redes sociais desde o resultado do segundo turno, mesmo que suas aparições públicas tenham diminuído.

Seu primeiro posicionamento após as eleições foi para justificar o fato dela e do presidente terem parado de se seguir no Instagram. “Firmes e unidos”, disse na época.

A primeira-dama se ausentou de estar ao lado do presidente durante discurso à imprensa após perder o segundo turno. Na época, durante 2 minutos e 21 segundos, Bolsonaro não contestou a derrota, embora tenha evitado citá-la abertamente, e afirmou que cumprirá a Constituição.

Para as celebrações do casamento, além da imagem de arquivo com a declaração de amor, Michelle compartilhou também um vídeo de um fã clube que compilou outras imagens do casal juntos.

Estadão Conteúdo