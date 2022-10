Michelle Bolsonaro vota em Brasília e posta comprovante de votação

No stories publicado, é possível ver as informações cadastrais da primeira-dama – como seu nome completo, Michelle de Paula Firmo Reinaldo

Pedro Paulo Furlan e Felipe Pereira

São Paulo, SP, e Rio de Janeiro, RJ

A primeira-dama Michelle Bolsonaro votou neste domingo (2) em Brasília, na cidade-satélite de Ceilândia. Em seu perfil no Instagram, Michelle publicou foto de seu comprovante de votação nos stories, com o número 22 e a frase “Cidadania exercida com sucesso” – 22 é o número eleitoral de Bolsonaro. O marido, o presidente Jair Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro.

No stories publicado, é possível ver as informações cadastrais da primeira-dama – como seu nome completo, Michelle de Paula Firmo Reinaldo. Com base nas informações, Michelle Bolsonaro votou no centro do bairro de Ceilândia Norte.

A campanha de Jair Bolsonaro não havia revelado onde Michelle votaria.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou para votar por volta das 9 horas da manhã no Rio de Janeiro dizendo que vai vencer no primeiro turno. Perguntado na chegada e na saída da seção eleitoral se vai reconhecer o resultado, não respondeu de maneira direta.

Ele voltou a falar que respeita a apuração se as eleições forem limpas e insistiu no “datapovo” -narrativa de que tem apoio popular e sofre boicote dos institutos de pesquisas. “O que vale é o datapovo, e [reconheço] eleições limpas sem problemas nenhum”.