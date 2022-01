Michelle Bolsonaro posta foto do marido andando pelo hospital

Pelos stories, a postagem foi feita após o médico pessoal de Bolsonaro, Antônio Macedo, descartar intervenção cirúrgica

Michelle Bolsonaro postou em sua conta no Instagram uma foto do presidente Jair Bolsonaro caminhando no hospital Villa Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira (4).

Pelos stories, a postagem foi feita após o médico pessoal de Bolsonaro, Antônio Macedo, descartar intervenção cirúrgica, defendendo o uso de medicamentos para desfazer o quadro de obstrução intestinal.

Internado na segunda (3) no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, o presidente começou a receber antibióticos e alimentação por meio de sonda e hidratação para que seu intestino voltasse a funcionar.

Assim que foi internado, Bolsonaro publicou foto na cama do hospital, e seus familiares e aliados passaram a resgatar a memória da facada que ele levou em 2018, em plena campanha presidencial, e que é a origem de todos os problemas no aparelho digestivo que ele vem enfrentando desde então.