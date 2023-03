Mercadante prepara liberação de R$ 1 bi do Fust para internet em escolas e favelas

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, pediu para a equipe do banco estruturar nas próximas semanas a proposta para destinar até R$ 1 bilhão

Joana Cunha

São Paulo, SP

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, pediu para a equipe do banco estruturar nas próximas semanas a proposta para destinar até R$ 1 bilhão dos recursos do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) aos projetos de conectividade nas escolas e favelas.



A ideia é apresentá-la na ocasião dos cem dias do governo Lula. Também há um montante de R$ 200 milhões de investimentos não reembolsáveis.



O gesto retoma a bandeira antiga da passagem de Mercadante pelo Senado, quando apresentou projeto de lei pela obrigatoriedade da aplicação de 75% dos recursos do Fust em programas de inclusão digital. A meta era que, em cinco anos, todas as escolas públicas do país contassem com banda larga e um computador para cada dez alunos por turno.