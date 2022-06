Menção a ‘pressentimento’ é frágil para comprometer Bolsonaro, dizem aliados

Integrantes da campanha de Bolsonaro estão em compasso de espera em relação às suspeitas de intervenção em operação

Juliana Braga

Brasília, DF

Integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição estão em compasso de espera em relação às suspeitas de intervenção na operação que mirou o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.

Em um primeiro momento, a ordem é aguardar o que farão a ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia, o MPF (Ministério Público Federal) e a PF (Polícia Federal).

A avaliação é de que o próprio MPF ter solicitado o envio das investigações para o STF não é um bom sinal, porque é como se uma primeira barreira já tivesse sido rompida. O pedido é para que Cármen Lúcia relate a ação, já que já vinha julgado casos relacionados ao escândalo no MEC antes.

Ainda assim, aliados do presidente acreditam que o que já saiu até o momento é fraco para comprometê-lo. Nos áudios das conversas, Milton Ribeiro fala em “pressentimento” e que o presidente “acha” que o ex-ministro poderia ser alvo de uma operação. Na avaliação deles, nada definitivo.

Um dos auxiliares do núcleo duro da campanha acredita que a inflação e a alta dos preços dos combustíveis continuam sendo um problema maior para as eleições em outubro.

Segundo ele, quem está passando fome não está atento a esse tipo de noticiário e, se corrupção fosse da fato um problema, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estaria no patamar que está nas pesquisas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos sinais seria a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (23), na qual Bolsonaro manteve-se estável mesmo no qual seus auxiliares chamam de pior momento da campanha. A pesquisa foi a campo no mesmo dia da operação contra Milton Ribeiro.

Uma interceptação telefônica feita pela PF sugere que o ex-ministro passou a suspeitar que seria alvo de busca e apreensão após uma conversa com Bolsonaro.

A suspeita de interferência de Bolsonaro e de vazamento da operação Acesso Pago, que prendeu Ribeiro e pastores no caso do balcão de negócios no Ministério da Educação, embasaram a decisão do juiz Renato Borelli desta sexta (24) de enviar o caso para o Supremo Tribunal Federal.

Em conversa em 9 de junho com sua filha, Ribeiro diz que falou com Bolsonaro naquele dia e que ele teria dito estar com “pressentimento” de que iriam atingi-lo por meio da investigação contra o ex-ministro.