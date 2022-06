Áudio: Ribeiro diz ter sido avisado por Bolsonaro sobre buscas

“Hoje o presidente me ligou. Ele está com um pressentimento, novamente, de que podem querer atingi-lo através de mim”, disse o ex-ministro

Em áudio obtido pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, é registrado conversando com a filha e dizendo que o presidente Jair Bolsonaro (PL), o teria informado sobre operação que ele seria alvo.

A gravação foi divulgada pelo jornal O Globo. “Hoje o presidente me ligou. Ele está com um pressentimento, novamente, de que podem querer atingi-lo através de mim”, disse o ex-ministro, no dia 9 de junho.

Em outro momento, a filha de Ribeiro pergunta se Bolsonaro teria pedido a ele para “parar de mandar mensagens”. Segundo o ex-ministro, até então, o contato com o presidente era para “enviar versículos da Bíblia”. ““Não, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? Muito triste”, continua.

Com a fala, a filha de Ribeiro questiona a ligação. “Eu tô te ligando no celular normal, viu, pai?”. Ele, então a interrompe, e diz que depois retorna.

Ouça o áudio:

A suspeita de interferência de Bolsonaro e de vazamento da operação Acesso Pago, que prendeu Ribeiro e pastores no caso do balcão de negócios no Ministério da Educação, embasaram a decisão do juiz Renato Borelli desta sexta (24) de enviar o caso para o Supremo Tribunal Federal.

O relato da conversa com Bolsonaro à filha ocorreu após a PF ter solicitado a prisão e as buscas contra Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

Com informações da FolhaPress