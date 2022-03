MBL quer vereador Rubinho Nunes no lugar de Arthur do Val como candidato ao governo de SP

Antes de sua atuação na Câmara Municipal de São Paulo, onde está desde 2020, Nunes tornou-se conhecido como advogado do MBL, do qual é um dos fundadores

Em reunião nesta segunda-feira (7), lideranças do MBL (Movimento Brasil Livre) decidiram apresentar o nome do vereador Rubinho Nunes (Podemos) como substituto do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Podemos), que retirou sua pré-candidatura após o vazamento de áudios de teor sexista de sua autoria.

Antes de sua atuação na Câmara Municipal de São Paulo, onde está desde 2020, Nunes tornou-se conhecido como advogado do MBL, do qual é um dos fundadores.

Ele ganhou destaque no período de formação e crescimento do MBL, entre 2014 e 2018, como autor de ações direcionadas contra o PT, a então presidente Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva.

Nunes diz à reportagem que o acordo entre o MBL e o Podemos prevê a escolha de um nome para concorrer ao governo de São Paulo. Com a desistência de Do Val, o nome que o movimento levará ao partido será o dele.

“O pessoal entende que eu tenho um perfil executivo, sério, e que eu teria condições de fazer uma boa campanha. Como temos tempo, teríamos condições de criar uma campanha competitiva”, afirma o vereador.

“No Podemos apenas teremos que apontar a substituição do nome. O próprio partido havia comunicado a gente poderia apontar um substituto depois do que aconteceu com o Artur”, completa.

Arthur do Val, o Mamãe Falei, viajou ao leste europeu com a justificativa de que ajudariam a população ucraniana.

Em áudios divulgados na sexta-feira (4), ele afirma que as ucranianas são “fáceis” de pegar por serem pobres -e que a fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a “melhor balada do Brasil”.

“Elas olham [para ele, Arthur] e vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história”, disse o deputado nos áudios.

