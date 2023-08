Mauro Cid volta a depor na Polícia Federal hoje

O tenente-coronel está preso desde maio suspeito de fraudar cartões de vacina do ex-presidente e pessoas próximas a ele

A partir das 10h, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), é esperado na sede da Polícia Federal para prestar novo depoimento, dessa vez, sobre a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na semana passada, Cid passou horas na sede da PF para falar sobre o hacker Walter Delgatti Neto, mas de acordo com seu advogado, não houve nenhuma delação nesse período. Seu depoimento fo interrompido pela queda no sistema da instituição, impedindo que ele tivesse acesso aos autos.

O tenente-coronel está preso desde maio suspeito de fraudar cartões de vacina do ex-presidente e pessoas próximas a ele. Ele também é investigado por envolvimento na venda ilegal de joias recebidas por Bolsonaro.

Com esses depoimentos, a PF está apurando se o militar participou ou tem informações do encontro e dads tratativas de Bolsonaro com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker da “Vaza Jato”. Eles teriam discutido um plano para invadir o sistema do CNJ e também para contestar a efetividade do sistema eleitoral.

Também na última semana, Cid foi convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do DF (CLDF), mas optou por ficar calado e não responder aos questionamentos.