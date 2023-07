Mauro Cid depõe na CPMI nesta terça-feira (11)

Cid é obrigado a prestar depoimento, mas pode ficar em silêncio e não responder perguntas que o incriminem

Depois de uma semana sem sessão, já que o foco do Congresso era a reforma tributária, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro será retomada nesta nesta terça-feira (11), às 9 horas, com depoimento do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mauro Cid está preso desde 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação.

A defesa de Mauro Cid pediu para ele não depor na CPMI, porém, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), deteminou que ele é obrigado a prestar depoimento, mas pode ficar em silêncio e não responder perguntas que o incriminem. Além disso, Cid pode ser acompanhado por advogados.

Perícia da Polícia Federal mostrou que Cid trocava mensagens com teor golpista com o ex-subchefe do Estado Maior do Exército Jean Lawand Júnior.