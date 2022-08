Marta Suplicy recebe convidados em jantar em homenagem ao jornalista Luiz González

No encontro, estiveram presentes o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e da Defesa Nelson Jobim

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy, e seu marido, o empresário Márcio Toledo, realizaram um jantar na noite de quarta-feira (24) em homenagem ao jornalista Luiz González.

O casal recebeu convidados em sua casa na região dos Jardins, em São Paulo. No encontro, estiveram presentes o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e da Defesa Nelson Jobim, e sua mulher, a ex-presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) Adrienne Senna Jobim e o embaixador Fernando de Mello Barreto.

Também passaram por lá os jornalistas Woile Guimarães e Tom Farias e o advogado Pierpaolo Cruz Bottini.