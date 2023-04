Marinho defende transferir oneração da folha de pagamento de empresas para o faturamento

“Eu tenho acordo de pensar um processo de desoneração da folha pagamento em larga escala, não só de setores”, disse o ministro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu nesta quarta-feira, 12, a transferência da oneração da folha de pagamento das empresas para o faturamento. Essa discussão chegou a ser levantada recentemente pelo setor de serviços, mas não chegou a entrar na reforma tributária negociada no grupo de trabalho criado na Câmara, que trata da unificação de impostos sobre consumo.

“Eu tenho acordo de pensar um processo de desoneração da folha pagamento em larga escala, não só de setores. Nós precisamos, evidentemente, calibrar esse processo de transição, mas com o acordo conceitual de transferir a oneração da folha de pagamento para o faturamento”, declarou Marinho, durante audiência na Comissão do Trabalho da Câmara.

“Muitas empresas têm faturamento altíssimo, pouca mão de obra e, portanto, deveriam contribuir mais”, emendou o ministro. A desoneração permanente da folha de pagamento é defendida pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), que conta com mais de 200 deputados e senadores. Atualmente, os 17 setores da economia que mais empregam contam com desoneração da folha até o fim deste ano.

Estadão conteúdo