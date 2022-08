Marcos Uchôa desiste de candidatura a deputado federal pelo Rio

Uchôa pediu demissão da Globo depois de 34 anos na emissora. Ele se consolidou no jornalismo esportivo

Marcos Uchôa anunciou nesta terça-feira (30) que não disputará mais as eleições de 2022. O repórter ex-TV Globo disse que encontrou dificuldades para financiar a campanha e, por isso, desistiu da sua candidatura a deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro.

“Eu não acredito em trabalho mal feito. Eu tive que me informar e aprender o que seria necessário para fazer uma campanha com chances reais de me eleger. E você precisa de uma grande estrutura. Pessoas para cuidar das redes sociais, marcar eventos, palestrar, viagens. Precisa de contador, advogado, fotógrafo. E tem transporte, viagens, refeições dessas pessoas todas. E, claro, o material gráfico, o famoso ‘santinho’. É muita coisa”, começou o jornalista.

“E tudo isso obviamente custa bastante dinheiro. Você pode fazer uma campanha mais cara, ou mais barata. O que você não pode fazer é uma campanha sem dinheiro”, acrescentou.

Em seguida, Uchôa afirmou que faltou planejamento do PSB e que o tempo ‘ficou curto’.

“Quando me filiei ao partido, no início de abril, o presidente do PSB no Rio, Alessandro Molon, me disse que o partido financiaria a minha campanha. Pois, de lá para cá, quer dizer, nesse tempo todo eu estive por meses, literalmente por meses, pedindo uma informação básica: quando e mais ou menos quanto de dinheiro eu poderia contar? Claro, para eu me planejar minimamente e me comprometer com as pessoas em termos de pagamentos”, explicou.

“Chegamos ao final de agosto e essa informação não foi dada. Conversei com outros candidatos que estão na mesma situação e que também não sabem de nada. Olha, gente, falta praticamente um mês para a eleição. É muito pouco tempo.”

