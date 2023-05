Marcos Pereira sobre arcabouço: Ao menos, urgência pode ser votada esta semana

De acordo com o parlamentar, é preciso aguardar o consenso entre líderes partidários sobre o texto final do arcabouço

O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), afirmou nesta segunda, 15, que “pelo menos” a urgência do projeto de lei complementar sobre arcabouço fiscal pode ser votada esta semana.

Em relação à votação do mérito da matéria, ele evitou mencionar uma estimativa. De acordo com o parlamentar, é preciso aguardar o consenso entre líderes partidários sobre o texto final do arcabouço. A insistência do PT de blindar o reajuste real do salário mínimo é um tema mais difícil, segundo Pereira.

Ele participa nesta noite de uma reunião de líderes na residência oficial da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), junto com o relator do arcabouço, Cláudio Cajado (PP-BA), e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad para apresentação do relatório. O secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo, também está presente no encontro.

Ao chegar ao local, o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), disse haver unanimidade na legenda em torno do projeto.

Estadão Conteúdo