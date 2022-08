Manifesto com 119 políticos de 23 partidos pela democracia é entregue ao STF

Um manifesto reunindo 119 políticos eleitos e no exercício do mandato, em defesa da democracia e das instituições, foi entregue nesta quarta

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Um manifesto reunindo 119 políticos eleitos e no exercício do mandato, em defesa da democracia e das instituições, foi entregue nesta quarta-feira (10) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A lista, com representantes de 23 legendas, foi organizada pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), entidade suprapartidária de formação política.

A diretora-executiva da organização, Mônica Sodré, reuniu-se com Moraes, que vai presidir o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a eleição.

O manifesto tem o título “Políticos em defesa da democracia e das eleições”, e seus signatários se comprometem com a defesa do sistema de urnas eletrônicas e das ações do TSE.

Assinaram 5 senadores, 9 deputados federais, 16 deputados estaduais, 15 prefeitos, 8 vice-prefeitos e 66 vereadores.

Entre os apoiadores estão os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alessandro Vieira (PSDB-SE), Leila Barros (PDT-DF) e Mara Gabrilli (PSDB-SP) e os deputados federais Marcelo Ramos (PSD-AM) e Renata Abreu (Podemos-SP), além de prefeitos como João Campos (PSB), de Recife.

“Nossas diferenças partidárias e ideológicas não são maiores que aquilo que nos une. O respeito à democracia se faz na união de democratas”, diz o manifesto.